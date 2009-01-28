Качиньський, Ющенко і Тополанек зустрінуться в ратуші

Президенти Польщі й України Лех Качиньський і Віктор Ющенко обговорять з прем`єр-міністром головуючої в ЄС Чехії Міреком Тополанеком питання енергетичної безпеки, повідомили РІА "Новости" в канцелярії голови Польщі.

Тристороння зустріч Качиньський-Ющенко-Тополанек відбудеться в середу у Вроцлаві в міській ратуші.

Предметом обговорення лідерів трьох країн стануть можливі наслідки домовленостей щодо поставок газу для економіки України та в цілому ситуація, що складається з поставками енергетичних ресурсів до країн Європи, повідомляє Інтернет-представництво українського Президента. Під час переговорів буде приділено увагу заходам, які дозволять зміцнити енергетичну безпеку та забезпечити надійність постачання.

Як очікується, після завершення переговорів (орієнтовно 19.30) відбудеться спільна прес-конференція президентів Польщі і України і прем`єр-міністра Чехії.