Зріс продаж бензину на АЗС

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 6 117 одиниць, у грудні 2008 року збільшилася на 13,6%, порівняно з груднем 2007 року, до 315,4 тис. тонн, дизельного пального – на 3,8% - до 133,8 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики.

У повідомленні зазначається, що в обсязі реалізованого бензину 63,4% припадало у грудні на продаж бензину марок А-94-98, 29,7% – А-90-93, 6,9% – А-72-80.

У грудні 2008 року через мережу АЗС було продано уроздріб світлих нафтопродуктів на загальну суму 2,779 млрд. грн., з якої 1,951 млрд. грн. (70,2%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного і 0,828 млрд. грн. (29,8%), – від продажу дизельного пального.

На 1 січня 2009 року на АЗС у залишках налічувалося 129 тис. тонн бензину і 59,8 тис. тонн дизельного пального.