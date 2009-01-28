Банки - надійне місце для заощаджень? (опитування)

Українці вважають гривню вдвічі надійнішою, ніж долар. Про це свідчать результати всеукраїнського телефонного опитування «Стабільність гривні та банківської системи», проведеного Інститутом Горшеніна з 20 по 24 січня 2009 р.

В результатах дослідження, переданих в УНІАН, експерти інституту зазначають, що, незважаючи на загальний песимізм українців, національна валюта України посідає друге місце в рейтингу валют, в яких українці вважають за найвигідніше тримати заощадження - 27,3%, поступаючись лише євро - 30,7%, і вдвічі обігнавши долар - 14,1%.

Згідно з опитуванням, вклади в банках сьогодні має кожен четвертий українець - 24,3%. В той же час, банки надійним місцем для зберігання заощаджень називає лише кожен десятий - 9,6%. З тих, хто має вклади в банках, більш як чверть - 25,8% - вже зверталися до банку з наміром забрати свій вклад і отримали відмову, приблизно така ж кількість вкладників - 24,7% - таки забрали свої гроші з банку, а майже половина - 45,8% - ще не зверталася до банку з цим питанням.

Експерти зазначають, що в разі відмови банку повертати заощадження, громадяни висловили готовність спочатку звертатися до керівництва банку (43,5% респондентів вказали цей варіант відповіді) потім планують звернуться до суду (39,2%), традиційно низький відсоток тих, хто сподівається на допомогу влади (4,8%), а кожен десятий українець (9,7%) перебуває у розгубленому стані й не зовсім розуміє, куди йому в такому випадку звертатися.

Досить невисоким є відсоток тих, на кому негативно позначилася криза у вітчизняній банківській сфері. Лише у 12,3% респондентів знецінилися заощадження; 10,5% не змогли вчасно виплатити кредит, а 9% опитаних не змогли його взяти. 43,2% опитаних зізналася, що з ними не трапилось нічого з вищезгаданого. В інституті припускають, що найбільш ймовірною причиною цього є поганий матеріальний стан більшості населення України.

Всеукраїнське телефонне опитування «Стабільність гривні та банківської системи» проводилось в 25 обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього, згідно з випадковою вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 1000 респондентів, які репрезентують доросле населення віком від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать і область, в якій мешкає респондент. Похибка репрезентативності щодо об’єкту дослідження не перевищує +/- 3,4%.