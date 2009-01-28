Митний пост «Рава-Руська» через борги відключили від електрики

Сьогодні за вказівкою керівництва Жовківських районних електромереж повністю відключено від електропостачання митний пост «Рава-Руська».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, причиною знеструмлення Рава-Руської митниці стала заборгованість за спожиту електроенергію.

«Керівництво митниці вживає всіх заходів для відновлення роботи пункту пропуску, водночас просить суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян користуватись для перетину кордону іншими пунктами пропуску на території Львівської області: «Краковець – Корчова» та «Шегині – Медика», - зазначається у повідомленні прес-служби.