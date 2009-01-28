Харківському університетові повітряних сил за борги відімкнули світло

Харківський університет повітряних сил ім. Івана Кожедуба вже другу добу відключено від електропостачання.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Мирон СИДОР, навчальний заклад відключили від електрики вдень 27 січня у зв’язку із заборгованістю перед ВАТ «Харківобленерго».

За його словами, це не перше відключення – у січні виш уже знестумлювали на півтори доби. Борг ХУПСу за електропостачання на сьогодні становить 218 тис. грн. Хоча у січні Міноборони заплатило за грудень 2008 року, однак кошти були віднесені в рахунок боргів за попередні місяці, зауважив М.СИДОР. За січень ц.р., згідно з домовленістю, повідомив він, виш має сплатити за електропостачання до 5 лютого, однак цю домовленість чомусь порушено.

Відтак, поінформував М.СИДОР, від електропостачання відключені навчальні корпуси, санчастина, їдальня, клуб, лазня, гуртожитки університету, а також приміщення Харківського військового ліцею. Навчальний процес в університеті зірвано, додав керівник медіа-центру, у вівторок обід курсантам видавався сухими пайками, зараз їжа в екстреному порядку готується у віддаленому корпусі ХУПСу, в іншому районі Харкова, і автомобілями доставляється до вишу. Штаб університету переведено на автономне електроживлення.

За словами М.СИДОРА, «Харківобленерго» заявило, що «доки борги не будуть сплачені, електропостачання університету не буде відновлене».

Коментуючи подію, представник «Харківобленерго» у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН сказав, що, згідно з законом про електроенергетику, підприємство-постачальник має право відключати споживачів за борги, якщо вони не є якимись спецоб’єктами.