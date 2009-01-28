Книга Захер-Мазоха «Венера в хутрі» вийшла в українському перекладі

В Івано-Франківському культурно-мистецькому центрі «Є» презентували книгу австрійського письменника, уродженця Галичини, Леопольда фон Захер-Мазоха «Венера в хутрі» в українському перекладі.

Як передає кореспондент УНІАН, переклала знамениий твір львів’янка Наталія ІВАНИЧУК. До збірки Леопольда фон Захер-Мазоха «Венера в хутрі» ввійшли три повісті: «Дон Жуан з Коломиї», «Венера в хутрі» та «Місячна ніч», які принесли автору визнання.

Книга ввійшла до проекту Василя ГАБОРА «Приватна колекція» серії «Майстри українського перекладу». Так своєрідно відзначили 173-й рік від дня народження найвідомішого «раба пристрасті» та «батька мазохізму» в Івано-Франківську.

За словами В.ГАБОРА, «ми прагнемо донести до читача найкращі світові твори у найкращих українських перекладах». Він переконаний, що ця книга вийшла «не просто ефектною». «Часом видається, що наша книга краща, ніж оригінал, – зауважив В.ГАБОР. - Наталя настільки добре передала стихію, яку відтворює Мазох, і в її перекладі Мазох настільки симпатичний. В українському перекладі - це справді смачна проза».

Промовці на презентації наголошували, що прочитавши ці твори, кожен зрозуміє: в них немає «ні бруду, ні еротичних смакувань, а є висока поезія кохання чоловіка до жінки».

Художнє оформлення книги здійснив івано-франківець Андрій КІСЬ. Книга проілюстрована світлинами еротичної пластики давнього Львова, в якому народився Мазох.