Світові ціни на нафту підвищилися
01:19, 29 січня 2009Суспільство
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... до 42,16-44,9 доларів за барель
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 28 січня на провідних нафтових біржах підвищилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,90 (+1,17) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 42,16 (+0,58) дол./бар.
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