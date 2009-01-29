Світові ціни на нафту підвищилися

... до 42,16-44,9 доларів за барель

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 28 січня на провідних нафтових біржах підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,90 (+1,17) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 42,16 (+0,58) дол./бар.

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