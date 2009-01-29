Ще одна країна визнала настання рецесії в економіці

Ще одна країна визнала настання рецесії в своїй економіці. Це Мексика. Про це оголосив глава Центробанку Гільєрмо Ортіс. У поточному році влада Мексики чекає зростання ВВП менш ніж на 1 відсоток. Особливе занепокоєння викликає зростання безробіття. Цього року своїх місць можуть позбутися не менше 340 тисяч осіб.

Эхо Москвы