Ще одна країна визнала настання рецесії в економіці
08:42, 29 січня 2009Суспільство
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340 тисяч осіб можуть втратити роботу
Ще одна країна визнала настання рецесії в своїй економіці. Це Мексика. Про це оголосив глава Центробанку Гільєрмо Ортіс. У поточному році влада Мексики чекає зростання ВВП менш ніж на 1 відсоток. Особливе занепокоєння викликає зростання безробіття. Цього року своїх місць можуть позбутися не менше 340 тисяч осіб.
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