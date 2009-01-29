Прокуратура змусила повернути світло у київські школи

У столиці АК «Київенерго» після втручання прокуратури поновило електропостачання у 13 загальноосвітніх закладах Деснянського району та у 10 професійно-технічних закладах освіти столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба прокуратури міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня «Київенерго» заявило про початок відключення найбільших боржників за теплову і електричну енергію, серед яких і навчальні заклади міста.

27 січня столична організація БЮТ заявила, що в Деснянському районі Києва були відключені від електроенергії і теплопостачання 14 шкіл - СШ №№ 23, 39, 301, 119, 248, 276, 277, 275, 238, 190, 212, 321, 307, 308.

27 січня "Київенерго" закликала голів районних адміністрацій столиці прискорити сплату боргу, через який школи й інші соціальні заклади районів залишаються без електропостачання. Як повідомили в «Київенерго», компанія відновила постачання тепла і електроенергії тим закладам, які розрахувалися за борги повністю або частково і угодили з компанією гарантійні листи про сплату заборгованості найближчим часом.