Ющенко відвідав місце поховання учасників бою під Крутами

У рамках відзначення Дня Героїв Крут Президент Віктор ЮЩЕНКО відвідав село Літки Київської області, де поховані 24 юнкери - учасники бою під Крутами.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у заході також взяли участь міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, народні депутати України, голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, представники київської та місцевої влади.

На місці поховання зусиллями місцевої громади відновлено курган та хрест.

Як зазначили в прес-службі, за даними низки науковців, у с. Літки поховані юнкери Київської військової школи імені Богдана Хмельницького, які забезпечували прикриття організованого відступу українських військ з-під Крут. Їх наздогнали червоногвардійці Муравйова 2 лютого 1919 року біля с.Літки. Загинуло 24 курсанти - частина у нерівному бою, інші були закатовані більшовиками. Попри заборону ховати загиблих, місцеві жителі зробили це, пізніше насипали курган та поставили хрест.

Ґрунтовна реконструкція кургану була здійснена 2007 року.