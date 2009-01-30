Тимошенко: у селах на Сумщині будуть створені 3 тис. робочих місць

У результаті реалізації двох інвестиційних проектів на Сумщині будуть створені понад 3 тис. додаткових робочих місць в сільській місцевості, що дозволить мінімізувати негативні наслідки фінансово-економічної кризи на ринку праці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики, про це заявила прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вчора на позачерговому засіданні уряду, яке пройшло за участю керівництва Сумської області, а також представників Національної академії наук та профільних галузевих інститутів.

Реалізація першого проекту під назвою „Організація виробництва та використання місцевих поновлювальних видів палива в Сумській області на 2009-2015 роки” дозволить встановити в 16-ти районах області обладнання з виробництва паливних брикетів із відходів деревини і соломи. Інвестиційний проект також спрямований на оснащення котелень бюджетних установ та домогосподарств сучасними котлами, які використовують альтернативні види палива. Цим проектом передбачено створення не менше 2 тис. 500 нових робочих місць.

В основу другого інвестиційного проекту „Реконструкція системи теплозабезпечення міста Шостки Сумської області з переходом водогрійних і парових котлів на альтернативні види палива” покладено завдання щодо реконструкції системи теплозабезпечення Шостки, що передбачає створення понад 600 нових робочих місць.

Як зазначила у свою чергу міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА, „пілотний проект із використання альтернативних видів палива – це дійсно унікальна можливість для України здобути хоча б часткову енергетичну незалежність. І підтримка цих інновацій урядом свідчить про його далекоглядність і професіоналізм”.