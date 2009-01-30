Підвищення ціни на газ стане економічним «шоком» – експерт

Експерт центру «Номос» Михайло ГОНЧАР вважає, що підвищення ціни на газ для промисловості на 75% стане економічним «шоком» для тих українських підприємств, які ще не встигли запровадити енергозберігаючі технології.

Про це він сказав в інтерв’ю «Німецькій хвилі».

За словами М.ГОНЧАРА, в умовах світової фінансово-економічної кризи українській промисловості залишилася тільки «шокова терапія».

«Те чи інше підприємство тепер, можливо, і хотіло б щось закупити, модернізувати, переоснастити, аби споживати менше газу, але воно не має звідки взяти гроші для цього. А якщо і має, то мусить одразу думати, за який кошт воно це повертатиме, коли ринки металургійної та хімічної продукції впали», - сказав він.

На думку експерта, до нинішнього подорожчання палива підприємствам треба було готуватися ще два роки тому, але влада не вживала законодавчих та регулюючих заходів з підготовки економіки до зростання цін на газ.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Національна комісія регулювання електроенергетики ухвалила рішення збільшити граничний рівень ціни на природний газ для промислових і прирівняних до них споживачів, а також бюджетних організацій на 75,4% – до 2020,25 грн. за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування й постачання).