Платити за телефон тепер доведеться більше

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) на своєму засіданні 29 січня 2009 року ухвалила рішення про збільшення абонплати за послуги фіксованого телефонного зв`язку на 10%. Про це кореспондентові УНІАН повідомив член НКРЗ Володимир ОЛІЙНИК.

За його словами, для введення в дію цього рішення потрібне узгодження в Дерржкомпідприємництва, АМКУ і реєстрація в Мін’юсті. На це, на думку В.ОЛІЙНИКА, може піти не менше місяця.

Як повідомляв УНІАН, НКРЗ на засіданні 29 січня схвалила проект Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Даний проект буде розміщений на офіційному веб-сайті НКРЗ для громадського обговорення.