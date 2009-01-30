У Києві знайшли нелегальний гуртожиток

Податківці Києва, опрацьовуючи інформацію від агенцій нерухомості, з приватних оголошень, розміщених на вулицях, у ЗМІ та Інтернеті, вийшли на будинок, розташований у приватному секторі в урочищі «Осокорки», що у Дарницькому районі столиці. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві.

Як з’ясували податківці, розраховане на 70 осіб приміщення функціонувало як гуртожиток ще з серпня минулого року. На момент огляду «міні-готелю» працівниками податкової інспекції Дарницького району столиці та податковою міліцією виявлено 16 мешканців, які працювали у цьому ж районі будівельниками.

За результатами перевірки, господині «міні-готелю» нараховано податок з доходів фізичних осіб на загальну суму 5 тисяч гривень, який повністю надійшов до бюджету.