Іллічівські страйкарі призначили на ранок штурм адміністрації

Якщо до 8-ї години 31 січня керівництво Міністерства транспорту і зв`язку України не скасує наказ про звільнення начальника Іллічівського порту Геннадія СКВОРЦОВА, не прибере з будівлі управління представників силових відомств, а також проігнорує решту вимог портовиків, то працівники підприємства будуть вимушені штурмувати адмінбудівлю порту.

«Нам не залишили багато вибору, - таку заяву обнародував сьогодні на зустрічі з журналістами голова профкому порту Сергій БРИЗГАЛОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, на переконання профспілкового лідера, який організував півторатисячний мітинг портовиків, звільнення Г.СКВОРЦОВА пов`язане з тим, що начальник порту заперечує проти наміру Мінтрасзв’язку передати на «кабальних умовах» в оренду приватному підприємству «Укртрансконтейнер» 1-й і 2-й портові причали.

Зараз обидва причали дають прибутку «стільки ж, скільки чотири причали, якими оперує "Укртрансконтейнер».

С.БРИЗГАЛОВ нагадав, що учасники сьогоднішнього мітингу вирішили почати безстроковий страйк, вимагаючи зміни керівництва Держдепартаменту морського і річкового транспорту, Міністерства транспорту і зв`язку, відміни наказу міністра від №86 про звільнення Г.СКВОРЦОВА, а також притягнути до відповідальності осіб, причетних до силового захоплення адмінбудівлі порту.

Тим часом, глава МВС України Юрій ЛУЦЕНКО, який перебуває в Одесі з робочим візитом закликав екс-начальника Іллічівського порту Г.СКВОРЦОВА і його прихильників «вирішувати спірні питання, зокрема пов`язані з незгодою зі звільненням, в судовому порядку, а не силовими акціями». Так поступають у всіх цивілізованих країнах, наголосив міністр, а силові акції, на зразок того, що відбувалося в Южному, повторюватися не повинні.

Ю.ЛУЦЕНКО додав, що співробітники міліції, які прибули в порт разом із заступником міністра транспорту і зв`язку України Володимиром РАБОТНЄВИМ, надають йому допомогу у виконанні державних функцій, згідно з листом глави відомства Йосипа ВІНСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Й.ВІНСЬКИЙ підписав наказ про звільнення Г.СКВОРЦОВА з посади начальника Іллічівського морського торгового порту. На цю посаду глава відомства призначив Андрія ЄГОРОВА, який раніше очолював Одеський і Херсонський морські торгові порти.

Сьогодні, 30 січня, відбувся мітинг протесту працівників ДП «Іллічівський морський торговий порт», в якому взяли участь 2800 чоловік. Вони виступають проти звільнення начальника ІМТП Г.СКВОРЦОВА і силового захоплення підприємства, яке відбулося о 5:30 ранку. Співробітники порту ухвалили рішення почати безстроковий страйк.