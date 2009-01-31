У Міноборони кажуть, що переозброєння армії заблоковано

Переозброєння української армії в 2009 році практично заблоковано.

Про це в інтерв`ю тижневику «Коментарі» заявив директор Департаменту розробок і закупівлі озброєнь Міністерства оборони України Володимир ГРЕК.

За його словами, в 2009 році на розробку й закупівлю озброєння міністерство передбачало отримати 3 млрд. 155 млн. грн. Із них 844 млн. грн. передбачалося направити на розробку і 2 млрд. 310 млн. грн. - на закупівлю озброєння.

Реально ж у бюджеті передбачили лише 1 млрд. 462 млн. грн. Із них на розробку - 241 млн. грн., на закупівлю - 1 млрд. 220 млн. грн.

Проте, як уточнив В.ГРЕК, далі в бюджеті міститься «маленька обмовка, яка взагалі блокує весь процес розробки й закупівлі озброєння Міністерством оборони. Всього по загальному фонду наступного року виділяється 164 млн. грн. Із них на розробку - 39 млн. і на закупівлю - 125 млн.».

Водночас, пояснив далі В.ГРЕК, тільки на продовження робіт за проектом корвета потрібно 180 млн. грн. За згадані 125 млн. грн. на закупівлю озброєнь армія може одержати тільки чотири танки «Оплот».

«Я із жахом думаю, що не дай Бог повернутися в 2000-2002 роки, коли підприємства країни масово подавали до суду на Міноборони за невчасну оплату виконаних робіт. Більше 100 млн. грн. через бездарність чиновників Міністерства фінансів держава втрачала тільки на судах, на сплаті штрафних санкцій», - підкреслив директор Департаменту розробок і закупівлі озброєнь Міноборони, коментуючи ситуацію, що склалася.

До того ж, пояснив «Коментарям» В.ГРЕК, наприкінці 2008 року зі статті розробки озброєнь було знято 97 млн. грн., а із статті закупівлі озброєнь - 134 млн. грн. А постанова Кабміну №1036 від 26 листопада 2008, за його словами, зробила неможливим навіть використання наявних коштів.

«Цією постановою припинена передоплата. Нам рекомендовано працювати з держпідприємствами без їх фінансування. Але чи можливо зробити корвет або танк без грошей?», - сказав В.ГРЕК.

Що ж до 4 млрд. грн, передбачених на розвиток ОПК та розробку і закупівлю озброєнь для Міноборони в Стабілізаційному фонді, то, за словами В.ГРЕКА, Міністерство фінансів поки не роз`яснило механізм використання цих коштів.