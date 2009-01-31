Латвія дозволила безвізовий в’їзд українцям зі службовими паспортами

Латвія з 16 січня дозволила безвізовий в’їзд громадянам України, які мають службові паспорти.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це делегація Латвії повідомила офіційним листом Робочу групу ЄС з питань віз.

Довідка УНІАН. Службовий паспорт України видається на строк перебування у службовому відрядженні за кордоном, але максимум до 5 років. Право на отримання службових паспортів мають державні службовці першої, другої та третьої категорій, члени Верховного Суду України, заступники генерального прокурора, заступники голів вищих спеціалізованих судів України, заступники голови Національного банку та керівники структурних підрозділів НБУ, адміністративно-технічні працівники дипломатичної служби, співробітники торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном, військові та співробітники правоохоронних органів, які мають спеціальні завдання, глави та члени державних делегацій та делегацій уряду для участі у міжнародних переговорах і конференціях, а також громадяни України, які забезпечують обслуговування державних, парламентських делегацій України, делегацій Кабінету міністрів України на міжнародних конференціях і переговорах.