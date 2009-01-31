Медведєв заявляє, що Росії «нав'язали» газових посередників в Україні

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що Росії «нав`язали» посередників в Україні в газовій сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав в інтерв`ю Болгарському національному телебаченню.

«Що ж до посередників, то якщо говорити про російську сторону, нам ніякі посередники не потрібні. Нам були нав`язані колись посередники в Україні. Росія готова торгувати безпосередньо від імені основного постачальника газу, від компанії «Газпром», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ, відповідаючи на запитання, чи готова Росія відмовитися від посередників у постачанні газу до Болгарії.

«Як правило, в існуванні посередників, на жаль, зацікавлені країни-споживачі. Але я зараз не говорю про нашу ситуацію, природно, вона окрема, в ній потрібно розбиратися, але як принцип ще раз скажу: нам ніякі посередники не потрібні, якщо вони ламають схему відносин або ці посередники збільшують вартість газу для споживачів. Ми хочемо прозорих відносин і прямих відносин. Звичайно, ми поговоримо про ці питання, тут сумнівів бути не може», - запевнив Президент РФ.