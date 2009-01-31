Від Нагана до кулемета Максим - міліція роззброїла «колекціонера»

На Сумщині дільничні інспектори міліції виявили у будинку 43-річного мешканця села Попівка Конотопського району арсенал зброї.

Як повідомила УНІАН помічник начальника Конотопського міськвідділу УМВС Тетяна КУШНЄРОВА, було вилучено пістолет системи “Наган”, пістолет іноземного виробництва, пістолет ”ІЖ-40”, пістолет “Vaitro Comban”, різнокаліберні набої, магазин до автомата “Калашникова”, два магазини до пістолету, три гранати, саморобний вибуховий пристрій, затвори для німецьких автоматів і кулемет ”Максим”.

Окрім цього, міліціонери вилучили дві форми для виготовлення куль, саморобний металошукач. В будинку, окрім зброї, правоохоронці знайшли й різноманітну спеціальну літературу про зброю та лекала для її виготовлення.

За словами Т.КУШНЄРОВОЇ, затриманий чоловік стверджує, що всю зброю він знаходив протягом останнього десятиріччя поблизу села, а допомагав йому у пошуках металошукач, який він також виготовив сам. Чоловік ретельно слідкував за станом своєї колекції, підтримуючи її у повні бойовій готовності.

Наразі “колекціонер” знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Конотопського відділу міліції. Вся зброя направлена на дослідження до обласного криміналістичного центру. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.