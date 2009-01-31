Голова Держказначейства заперечує слова Ющенка

Голова Державного казначейства Тетяна СЛЮЗ заперечує інформацію Президента України Віктора ЮЩЕНКА про виконання держбюджету в січні 2009 року лише наполовину.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції вона заявила, що за оперативними даними на 31 січня, державний бюджет України (загальний і спецфонд) виконано на 101%.

Т.СЛЮЗ також повідомила, що надходження за січень до бюджету склали 12,2 млрд. грн.

Надходження до місцевих бюджетів у січні 2009 року порівняно з січнем 2008 року збільшилися на 330 млн. грн.

Пенсії в січні 2009 року, за словами Т.СЛЮЗ, виплачені на 100% у розмірі 13,3 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня в екстреному зверненні В.ЮЩЕНКО поклав персональну відповідальність за економічну ситуацію в країні на прем`єр-міністра і заявив, що на сьогодні уряд не зібрав і половини запланованого на січень обсягу податків і зборів, назвавши причиною цього нереальність бюджету.

Президент від імені всієї країни висунув вимогу до уряду і парламенту негайно підготувати «чесний бюджет, де витрати відповідатимуть можливостям економіки».