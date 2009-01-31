Мінфін позичить Пенсійному фонду 3,7 мільярда

Для забезпечення своєчасної виплати пенсій у лютому Пенсійному фонду буде виділена позика з державного бюджету в розмірі 3,7 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра фінансів Владимир МАТВІЙЧУК.

Він зазначив, що в лютому виплата пенсій розпочнеться 4 числа, і буде зроблено все необхідне для того, щоб усі виплати пройшли вчасно.

Крім того, він нагадав, що для забезпечення виплати пенсій у січні Пенсійному фонду була виділена позика в розмірі 3,8 млрд. грн. З 24 січня Пенсійний фонд почав повертати ці кошти, і на сьогодні сума скоротилася до 2 млрд. грн.

«Це результат того, що були перевиконані доходи бюджету Пенсійного фонду», - сказав В.МАТВІЙЧУК.