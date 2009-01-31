Іллічівський порт відстояв начальника

Іллічівський морський торговий порт поки що залишається під керівництвом екс-начальника підприємства Геннадія СКВОРЦОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено сьогодні на черговому мітингу біля адміністративної будівлі порту, який провели кілька сотень іллічівських портовиків – учасників оголошеного місцевою профспілкою страйку на знак протесту проти зміни керівництва підприємства.

Як заявив на мітингу один з диспетчерів порту, новопризначений начальник порту Андрій ЄГОРОВ у супроводі представників силових відомств залишив зайняті 30 січня управлінські приміщення.

«Екс-начальник Геннадій СКВОРЦОВ залишився на місці. Всі, хто намагався “наїхати”, зняли свої безпідставні претензії», - заявив диспетчер. Порт відновив роботу в нормальному режимі.

У свою чергу сам Г.СКВОРЦОВ підкреслив, що «сьогодні ми повністю контролюємо управління портом і маємо деякі козирі, які надалі дадуть повну перевагу» для здійснення керівництва підприємством.

Торкнувшись правової сторони ситуації, що панує на державному підприємстві, Г.СКВОРЦОВ зазначив, що «наказ про його звільнення глава Міністерства транспорту і зв`язку України не відмінив». І додав: «Я залишив себе на посаді сам».

Тим часом, заступник міністра транспорту і зв`язку Володимир РАБОТНЄВ повідомив, що на зборах бригадирів і представників первинних профспілкових організацій порту «одностайно підтримано рішення глави Мінтрансзв’язку Йосипа ВІНСЬКОГО про звільнення з посади начальника підприємства Г.СКВОРЦОВА».

За словами начальника Одеського обласного управління морегосподарського комплексу, транспорту і зв`язку Олександра ГОЛОКОЗА, «заяви про спроби рейдерського захоплення Іллічівського порту безпідставні. Є офіційний наказ міністра, який підлягає виконанню всіма посадовцями держпідприємств, – Андрій ЄГОРОВ призначений керівником порту і має приступити до виконання своїх службових обов`язків».

Як повідомлялося, голова профкому Іллічівського порту Сергій БРИЗГАЛОВ обнародував 30 січня заяву, що портовики готуються штурмувати адмінбудинок порту, «якщо до 8.00 31 січня керівництво Мінтрансзв’язку не скасує наказ про звільнення начальника Іллічівського порту Геннадія СКВОРЦОВА, не забере з будинку управління представників силових відомств, в також проігнорує решту вимог портовиків».

На його переконання, звільнення Г.СКВОРЦОВА пов`язане з тим, що начальник порту проти наміру Мінтрасзв’язку передати на «кабальних умовах» в оренду приватному підприємству «Укртрансконтейнер» 1-й і 2-й портові причали.

У свою чергу глава МВС України Юрій ЛУЦЕНКО, котрий перебував 30 січня в Одесі з робочою поїздкою, закликав екс-начальника Іллічівського порту Г.СКВОРЦОВА і його прихильників «вирішувати спірні питання, зокрема пов`язані з незгодою про звільнення, в судовому порядку, а не силовими акціями». Так діють в усіх цивілізованих країнах, підкреслив міністр, а силові акції, на кшталт того, що відбувалося в Південному, повторюватися не повинні.

Ю.ЛУЦЕНКО додав, що працівники міліції, які прибули в порт разом із заступником міністра транспорту і зв`язку України Володимиром РАБОТНЄВИМ, надають йому допомогу у виконанні державних функцій, згідно з листом глави відомства Й.ВІНСЬКОГО.

Довідка УНІАН. 29 січня Й.ВІНСЬКИЙ підписав наказ про звільнення Г.СКВОРЦОВА з посади начальника Іліічівського морського торгового порту. На цю посаду глава відомства призначив Андрія ЄГОРОВА, котрий раніше очолював Одеський і Херсонський морські торгові порти.