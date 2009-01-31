Нова ціна на газ зіпсує життя виробникам міндобрив

Українські мінеральні добрива при нових цінах на газ стануть неконкурентоспроможними.

Про це в інтерв`ю тижневику «Коментарі» заявив почесний голова наглядової ради хімічного концерну «Стирол» Микола ЯНКОВСЬКИЙ.

Зокрема, зазначив він, концерну для відновлення виробництва знадобиться близько 30-50 млн. грн., оскільки значна частина потужностей підприємства в січні була заморожена внаслідок зменшення постачання газу до 17 тис. м3, тоді як технологічно необхідний обсяг газу для підтримки виробничого циклу становить 36 тис. м3.

Проте при тій ціні на газ, яку встановив НАК «Нафтогаз України», продукція «Стиролу» стає неконкурентоспроможною, вважає М.ЯНКОВСЬКИЙ.

«НАК дає нам такі розрахунки: вартість газу на межі - 228,8 дол. за тис. м3 плюс надбавки всередині країни 130 дол. Таким чином, ціна газу для підприємства становитиме 356-360 дол. за тисячу кубометрів. (...) При такій ціні газу продукція українського хімпрому по азотній групі добрив буде збитковою», - пояснив він «Коментарям».

За словами М.ЯНКОВСЬКОГО, ціна газу 360 дол. зможе окупитися при ціні карбаміду близько 350-360 дол. за тонну. Раніше підприємство реалізовувало карбамід на зовнішньому ринку по 240 дол. за тонну.

Тариф «Нафтогазу України» включає ПДВ - 457 грн., витрати НАК на реалізацію - 121 грн., транспортування - 91 грн., плюс враховується середній коефіцієнт: порівнюється міжбанківський валютний курс за грудень і курс Нацбанку за січень. Якщо коефіцієнт більше одиниці, йде перерахунок доларової складової: 228,8 дол. помножується на цей коефіцієнт і вираховується вартість газу.

За розрахунками ж «Стиролу», пояснив М.ЯНКОВСЬКИЙ, ціна газу на підприємстві має становити 330 дол. за тисячу кубів, але НАК, якому потрібно розраховуватися за кредитами, перекладає свої витрати на реальний сектор економіки.