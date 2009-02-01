Вартість проїздних у київському транспорті доведеться підвищити (ціни)

У Києві з 31 січня знижено вартість проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування: вартість жетона у метро тепер становить 1,7 грн., квитка для проїзду в тролейбусі, трамваї чи автобусі – 1,5 грн. незалежно від місця його придбання.

На офіційному інтернет-сайті комунальної газети «Хрещатик» оприлюднено розпорядження Київської міської державної адміністрації № 90 від 28 січня 2009 р. «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху». Документ зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Києві 30 січня 2009 р.

Відповідно до розпорядження від 28 січня, відтепер визнано нечинним розпорядження від 30 жовтня 2008 р. № 1490 “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху”.

Новим документом мерія затвердила вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті - метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, які працюють у звичайному режимі руху на різні періоди дії та різну кількість поїздок, у тому числі вартість проїзних квитків на квартал та рік. Зокрема, тепер звичайний річний проїзний квиток в метро коштуватиме 910 грн., на будь-який вид наземного транспорту (автобус, трамвай, тролейбус) – 680 грн. Вартість одного проїзного на місяць на метрополітен становить 95 грн., на наземному транспорті – 80 грн. Тобто, відтепер у багаторазових квитках закладено вартість однієї поїздки в метро на рівні приблизно 1,3 грн., в наземних видах транспорту – 0,9 грн., а не як раніше - 0,5 грн. для проїзних на 365 днів.

Вартість проїзних для студентів визначено виходячи від 50% вартості звичайних проїзних, для учнів – 25%: наприклад, на метро річний квиток для студентів коштує 455 грн., для учнів – 228 грн.

Окремим пунктом розпорядження визначено, що при зміні тарифів на проїзд у міському пасажирському транспорті вартість реалізованих проїзних квитків залишається незмінною на час їх дії.

Також зазначається, що проїзд пільгових категорій громадян здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.