Поховали суддю, якого знайшли в спаленій машині (фото)

У Броварах поховали суддю Вищого господарського суду України Михайла Михайлюка.

29 січня 2009 р. на прес-конференції в Ізмаїлі міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко повідомив журналістів, що обвуглене тіло людини, знайдене під Києвом в автомобілі, належало судді Вищого господарського суду України Михайлюку.

«Так, тіло встановлено, безумовно. Зараз відбувається експертиза, яка повинна встановити, чи могло бути зовнішнє проникнення в салон автомобіля, адже замки (дверей) закриті, вікна закриті, загиблий пристебнутий ременем», - сказав міністр.

Щодо версій події, міністр зазначив, що, «природно, головна версія – самоспалення... Відеокамери на автозаправці зафіксували, що після заправки (автомобіля) суддя заправив невелику каністру бензином і поставив до себе в салон. Відразу після цього повернув у ліс...”

Як повідомляв УНІАН, 21 січня Дарницьке районне управління міліції Києва порушило кримінальну справу за фактом вбивства людини, обгоріле тіло якої було знайдено напередодні поблизу смт Підліски в автомобілі, що належить одному з суддів Вищого господарського суду України.

Фото Олександра Косарєва / POOL / УНІАН