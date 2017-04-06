Активісти погрожують "фізично" закрити російські банки в Україні

Українські націоналісти пригрозили зупинити діяльність російських банків на території нашої держави, йдеться у заяві "Національного корпусу".

За їхніми словами, вони тимчасово зняли блокаду банків країни-агресора, щоб вкладники-українці змогли забрати свої кошти. У "Нацкорпусі" наголосили, що їхній мораторій завершується 10 квітня.

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"Після цієї дати ми фізично зупинимо діяльність російських банків на території нашої держави", - пригрозили вони.

Українців, які не встигли забрати свої кошти з російських банків, у НК закликають, "зробити це негайно".

Як повідомляв УНІАН, 27 березня активісти з "Національного корпусу" "на короткий час" припинили блокаду російських банків, проте пригрозили у подальшому блокувати роботу "Сбербанку Росії" "до повного припинення роботи всіх філій".