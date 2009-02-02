Ціни на газ для населення Тимошенко віддала на відкуп НКРЕ

Кабінет міністрів України звільнив Національну комісію регулювання електроенергетики від необхідності узгоджувати розрахунок роздрібних тарифів на природний газ для населення з Міністерством економіки.

Про це йдеться у постанові Кабміну (від 28 січня 2009 р. №36), оприлюдненій на офіційному сайті Верховної Ради.

Постановою вносяться зміни до Тимчасового порядку встановлення роздрібних цін для потреб населення.

Довідка УНІАН. Національна комісія регулювання електроенергетики створена у грудні 1994 року згідно з указом тодішнього Президента України Леоніда КУЧМИ. Діяльність НКРЕ регулюється Законами «Про природні монополії», «Про електроенергетику», «Про житлово-комунальні послуги», «Про комбіноване виробництво теплової і електричної енергії (когенерацію) і використання скидального енергопотенціалу», «Про теплопостачання».

Згідно з указом Президента від 30 жовтня 2000 року, за НКРЕ був закріплений статус центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що підконтрольний і підзвітний Президенту. До вступу в силу положень конституційної реформи склад членів НКРЕ формувався указами Президента за поданням прем`єр-міністра. На даний час члени НКРЕ призначаються і звільняються постановами Кабінету міністрів України.

НКРЕ переглядає і затверджує тарифи на газ для населення відповідно до Регламенту комісії.