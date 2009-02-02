Ціни на газ для населення Тимошенко віддала на відкуп НКРЕ
Відтепер вже не треба погоджувати...
Кабінет міністрів України звільнив Національну комісію регулювання електроенергетики від необхідності узгоджувати розрахунок роздрібних тарифів на природний газ для населення з Міністерством економіки.
Про це йдеться у постанові Кабміну (від 28 січня 2009 р. №36), оприлюдненій на офіційному сайті Верховної Ради.
Постановою вносяться зміни до Тимчасового порядку встановлення роздрібних цін для потреб населення.
Довідка УНІАН. Національна комісія регулювання електроенергетики створена у грудні 1994 року згідно з указом тодішнього Президента України Леоніда КУЧМИ. Діяльність НКРЕ регулюється Законами «Про природні монополії», «Про електроенергетику», «Про житлово-комунальні послуги», «Про комбіноване виробництво теплової і електричної енергії (когенерацію) і використання скидального енергопотенціалу», «Про теплопостачання».
Згідно з указом Президента від 30 жовтня 2000 року, за НКРЕ був закріплений статус центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що підконтрольний і підзвітний Президенту. До вступу в силу положень конституційної реформи склад членів НКРЕ формувався указами Президента за поданням прем`єр-міністра. На даний час члени НКРЕ призначаються і звільняються постановами Кабінету міністрів України.
НКРЕ переглядає і затверджує тарифи на газ для населення відповідно до Регламенту комісії.