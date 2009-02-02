У Рівному відзначили 65-ту річницю визволення міста
20:11, 02 лютого 2009Суспільство
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У місті залишилося 10 учасників боїв
У Рівному сьогодні відбулись урочисті заходи з нагоди визволення міста від фашистських загарбників.
Як передає кореспондент УНІАН, з нагоди 65-річниці визволення Рівного керівники міста та області поклали квіти до пам’ятника загиблим за Україну та військового меморіалу на Дубенському кладовищі, провели зустрічі з ветеранами.
Нині в Рівному проживає лише 10 учасників боїв за визволення міста, хоча ще минулого року їх було 15. Однак на урочистості з нагоди річниці визволення міста прийшло лише п’ятеро ветеранів.
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