На "Азовсталі" запроваджено особливий режим держнагляду

Територіальне управління Держгірпромнагляду по Донецькій області запровадило особливий режим державного нагляду у ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Теруправління, Держгірпромнагляд запроваджує особливий режим нагляду за станом промислової безпеки та охорони праці в період із 2 до 23 лютого поточного року "у зв`язку зі зростанням смертельного травматизму" на підприємстві.

Особливий режим здійснюватиметься силами служби охорони праці підприємства, методичну допомогу надаватимуть фахівці Маріупольської державної інспекції промислової безпеки та охорони праці на виробництвах підвищеної небезпеки.

У прес-службі також зазначили, що підсумки запровадження особливого режиму розглядатимуться виїзною радою Теруправління 25 лютого.