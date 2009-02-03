Суддю усунули від посади за імітацію замаху на самого себе

Рішенням Апеляційного суду у Вінницькій області суддю Тульчинського районного суду відсторонено від займаної посади через звинувачення в організації імітації замаху на самого себе.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у прокуратурі Вінницької області.

Згідно з повідомленням, у жовтні минулого року прокуратура порушила кримінальну справу стосовно судді Тульчинського райсуду. Йому були пред’явлені обвинувачення за ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України - про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину - та за ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Однак Ленінським районним судом міста Вінниці цю постанову було скасовано, а справу направлено на досудове слідство. Наприкінці грудня Апеляційним судом Вінницької області це рішення райсуду було визнано недійсним, і кримінальну справу відносно судді поновлено.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня співробітники міліції викрили суддю Тульчинського райсуду, підозрюваного в імітації замаху на самого себе.

31-річний суддя повідомив, що на автошляху Немирів - Тульчин автомобіль «Опель-Омега», за кермом якого він перебував, був обстріляний невідомими особами з легковика під час обгону.

З місця події міліція вилучила дві гільзи до пістолета ТТ і рукавички.

Оперативники з’ясували, що напередодні суддя придбав мобільний телефон, з якого сам собі направляв SMS-повідомлення з погрозами для забезпечення алібі.

Під тиском доказів він зізнався про імітацію замаху на себе, аби уникнути відповідальності за винесення ним неправомірних рішень по ряду справ.