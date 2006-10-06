ЄБРР збільшує інвестиції в Україну

Європейський банк реконструкції та розвитку збільшує інвестиції в Україну, а також стає «провайдером» проектів для України Європейського інвестиційного банку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів України, це підкреслив президент ЄБРР Жан ЛЕМ’ЄР під час зустрічі з першим віце-прем’єр-міністром, міністром фінансів України Миколою АЗАРОВИМ.

Як зазначається у повідомленні, під час зустрічі сторони обговорили питання подальшої співпраці між Україною і ЄБРР та пріоритетні напрями інвестиційних проектів ЄБРР.

Перший віце-прем’єр-міністр наголосив, що головне завдання уряду сьогодні – стабілізувати макроекономічну ситуацію, оздоровити державні фінанси, повернути довіру інвесторів і насамкінець досягти нової якості економічного зростання на довготривалу перспективу. Він також поінформував главу ЄБРР про основні параметри та ідеологію проекту бюджету на 2007 рік, націлену на відновлення інноваційно-інвестиційного розвитку України.

М.АЗАРОВ підкреслив, що Україна високо цінує співробітництво з Європейським банком реконструкції та розвитку та розраховує на допомогу Банку в здійсненні структурних реформ в економічній та соціальній сферах.

Ж.ЛЕМ’ЄР запевнив, що Україна може очікувати на підтримку ЄБРР у впровадженні секторальних інвестиційних проектів, зокрема, у транспортній сфері, сфері енергоефективних технологій, комунальному господарстві і приватному секторі.

За його словами, портфель проектів ЄБРР на 2007 рік сягає 700 мільйонів євро і може бути суттєво збільшений – принаймні до 1 мільярда євро.

Перший віце-прем’єр-міністр України і Президент ЄБРР визнали вкрай важливим розробити конкретний план співпраці на 2-3 наступні роки, в якому були б визначені пріоритетні напрями. Системну модернізацію співпраці сторони погодились розпочати з проведення ревізії вже існуючих проектів.

Ж.ЛЕМ’ЄР наголосив, що в такому середньостроковому плані взаємодії Україна може розраховувати на підтримку Європейського інвестиційного банку. Микола АЗАРОВ зазначив, що уряд України також буде співфінансувати інвестиційні проекти разом із ЄБРР, що підвищує гарантії цих проектів та ефективність співпраці.

Проблемним Ж.ЛЕМ’ЄР назвав питання закону про державні закупівлі в Україні. Він наголосив, що цей закон викликає найбільше занепокоєння ЄБРР з технічної точки зору. На це М.АЗАРОВ відповів, що уряд вже подав у Верховну Раду новий проект закону про державні закупівлі, який усуває недоліки попереднього закону і покращує процес державних закупівель.

Підсумовуючи зустріч, перший віце-прем’єр-міністр України окреслив першочергові заходи стосовно співпраці між Україною і ЄБРР: провести інвентаризацію всіх спільних проектів та зробити висновок щодо їхньої доцільності; розробити план співпраці на наступні 2 роки із перспективою на подальші роки; сконцентрувати ресурси на реалізації декількох найважливіших проектів з багаторічною перспективою.