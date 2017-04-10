



У Православних християн почалася Страсна седмиця. Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон", цей тиждень присвячений спогадам останніх днів життя Іісуса Христа.

У всіх православних храмах відбуваються богослужіння, у яких згадуються страждання, смерть і поховання Спасителя. Віруючі намагаються присвятити цей тиждень посиленій молитві, намагаючись перебувати у храмах.

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Кожен день Страсного тижня називається Великим, підкреслюючи важливість тих подій, які відбувалися з Іісусом Христом у Єрусалимі.

У Великий понеділок згадується притча Іісуса Христа про безплідну смоковницю, що символізує людей, які не звершують добрих справ. Цього ж дня читається притча про злих виноградарів і притча про двох синів. Також згадується старозавітний патріарх Йосиф, якого брати продали в єгипетське рабство, передрікаючи схожість зради Іісуса Христа.

У Великий вівторок Іісус Христос розповідає притчі у Єрусалимському храмі. Це притчі про таланти, десятьох дів, Страшний суд. Спаситель відповідає на питання про воскресіння померлих і про податок кесарю.

У Велику середу Православна Церква згадує жінку-грішницю, яка своїми сльозами і миром обмила ноги Іісусу Христу під час перебування Спасителя у домі Симона прокаженого. Цього дня апостол Іуда Іскаріотський продав Іісуса Христа юдейським старійшинам за 30 срібняків. Наприкінці літургії Передосвячених Дарів в останній раз цього року читають молитву преподобного Єфрема Сиріна.

Великий четвер присвячений встановленню таїнства Причастя, яке вперше звершив Сам Іісус Христос під час Таємної Вечері у Сіонській горниці. У цей день Спаситель омиває ноги учням і молиться у Гефсиманському саду: "Отче Мій! якщо можливо, нехай мине Мене чаша ця; втім, не як Я хочу, але як Ти". Відбувається зрадницький поцілунок Іуди в саду.

У Велику П'ятницю утреня в храмах означає час взяття Спасителя у Гефсиманському саду; перший час – час ведіння на суд до Пілата; третя година – час засудження; шостий час – час хресних страждань Христа; дев'ята година – час смерті; вечірня – зняття тіла Христового з хреста.

На утрені, яка служиться у четвер увечері, прочитують 12 Страсних Євангелій, що описують страждання і смерть на хресті Господа Іісуса Христа. На вечірні Великої п'ятниці, близько 14.00, у всіх храмах відбувається чин виносу Плащаниці. На утрені, яка служиться зазвичай в п'ятницю ввечері, звершується чин погребіння Плащаниці.

У Велику суботу православні християни згадують перебування Христа у гробі, Його зішестя в пекло і перемогу над смертю, спасіння праведних душ і введення розсудливого розбійника в рай.