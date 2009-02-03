У Києві в лабораторії Укроргсинтез стався вибух

Київ. 3 лютого. УНІАН. У Деснянському районі столиці у приміщенні ТОВ „Укроргсинтез” (територія колишнього заводу «Радикал») у дослідній лабораторії стався вибух колби ємністю 0,5 л з речовиною похідною толуолу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на місце пригоди терміново виїхали працівники спеціалізованого аварійно-рятувального загону Головного управління МНС України в м. Києві на автомобілі мініекспреслабораторія “Бджілка”. Рятувальники виявили в повітрі концентрацію сполук толуолу в невеликій кількості та провели дегазацію приміщень лабораторії 10% мильно-содовим розчином.

Як з’ясувалося пізніше, вибух стався внаслідок порушення технологічного процесу під час очистки хімічної речовини. Внаслідок вибуху лаборант, що був у приміщенні отримав незначні порізи рук від скла колби, що розірвалась. Каретою швидкої його госпіталізовано в лікарню.