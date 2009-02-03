У Києві шеф інтернет-видання вимагав $250 тисяч за нерозголошення

За вимагання 250 тис. дол. за нерозголошення у ЗМІ подробиць інтимного життя відомого столичного піар-технолога співробітники київського УБОЗу затримали головного редактора одного з інтернет-видань і студентку вищого навчального закладу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, вказаних осіб було затримано при отриманні "першого траншу" в сумі 20 тис. дол.

Слідчим відділом Шевченківського райуправління ГУ МВС України в м.Києві за матеріалами УБОЗ порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України