Завтра у Києві мокрий сніг, дощ, ожеледь

Завтра в Україні очікується мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу; на півдні невеликі опади, переважно у вигляді дощу, лише у східних областях та в Криму без опадів.

Місцями туман, на дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на півдні пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі у західних, південних областях та в Криму близько 0°, на решті території 4-9° морозу, у східній частині та на півночі Лівобережжя до 14° морозу; вдень в Україні 0-5° тепла, на півдні та Закарпатті 6-11°.

У Києві та області у середу очікується мокрий сніг з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° тепла, по області вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла.