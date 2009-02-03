ВР відновила бюджетне фінансування «Артека» та «Молодої гвардії»

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про невідкладні заходи щодо державної підтримки Міжнародного дитячого центру «Артек» та Державного підприємства «Український державний центр «Молода гвардія».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосував 361 народний депутат із 439 зареєстрованих у сесійній залі.

Даною постановою передбачено відновити бюджетне фінансування цих центрів. Передбачено фінансування «Артеку» за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на оздоровлення дітей з розрахунку на 15 тис. дітей. Також передбачені кошти для проведення комплексної реконструкції та оснащення сучасними технічними засобами «Артека» та «Молодої гвардії».

В постанові передбачено вирішення питання щодо підпорядкування міжнародного дитячого центру «Артек» Кабінету міністрів України.

Парламент доручив Генеральній прокуратурі здійснити перевірку зміни форми власності у цих дитячих оздоровчих закладах.

Постановою рекомендовано уряду невідкладно розробити і подати до парламенту проект загальнодержавної програми розвитку «Артека» та «Молодої гвардії».

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту постанови, для державного замовлення дитячих путівок необхідно 60 млн. грн., для реконструкції, часткового технічного переоснащення «Артеку» - 30 млн. грн., і для «Молодої гвардії» - 10 млн. грн.

Верховна Рада також ухвалила закон щодо державної підтримки та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія».

За ухвалення відповідного закону проголосували 413 із 440 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Законом передбачається надання додаткового фінансування у 2010 році на придбання 90% путівок «Артеку» та 100% путівок «Молодої гвардії”.

Крім того, закон визначає особливості правового режиму майна дитячих центрів, що закріплено за ними на праві господарського відання та земельних ділянок, наданих їм в постійне користування.

В законі передбачатиметься, що путівки видаватимуться пільгово чи безкоштовно дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам та з малозабезпечених чи багатодітних сімей, дітям військовослужбовців, журналістів, шахтарів тощо.

Закон встановлює, що операції з реалізації путівок для дітей пільгових категорій звільняються від обкладення податку на додану вартість.

Як повідомляв УНІАН, керівництво «Артека» заявляло, що в державному бюджеті України на 2009 рік не передбачено фінансування на утримання центру. Крім того, керівництво «Артека» заявило про постійні спроби захоплення земель дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.

30 січня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд забезпечить функціонування «Артеку» за рахунок перерозподілу витрат на утримання Президента і його Секретаріату.

31 січня уряд схвалив зміни до державного бюджету на 2009 рік про виділення 60 млн. грн. на придбання путівок до «Артека» і виділив з резервного фонду 35 млн. грн. на забезпечення центру.

Крім того, Кабмін передав МДЦ «Артек» зі сфери управління Державного управління справами Президента в сферу управління Кабінету міністрів.

2 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримав рішення уряду про початок фінансування МТЦ «Артек», однак нагадав, що 27 листопада 2008 року він видав указ про функціонування і розвиток МТЦ «Артек», згідно з яким уряд мав профінансувати табір у 2009 році. Як наголосила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА, указ не було виконано вчасно, і на 2009 рік уряд не передбачив кошти на фінансування табору.

Прес-секретар Президента зазначила, що, на думку В.ЮЩЕНКА, справедливо було б рятувати табір усім гілкам влади. При цьому вона зауважила, що у даний час розподіл коштів на фінансування МДЦ відбувається таким чином: 15 млн. грн. виділяє Секретаріат Президента (Державне управління справами – УНІАН), а решта 45 млн. грн. фінансується з коштів платників податків, тобто за рахунок дефіциту держбюджету. За словами І.ВАННИКОВОЇ, на думку Президента, «якщо влада дійсно прагне допомогти «Артеку», було б логічно розподілити видатки у рівних частках: по 20 млн. грн. від уряду, Верховної Ради та Президента».