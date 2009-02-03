У Полтаві спалили наркотиків на 300 тисяч

У Полтаві знищили вилучені з незаконного обороту наркотичні засоби загальною вартістю близько 300 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на полігоні Внутрішніх військ МВС України співробітники Управління з боротьби з незаконним оборотом наркотиків ГУ МВС у Полтавській області комісійно знищили вилучені з незаконного обороту наркотичні засоби.

«За рік на території області задокументовано майже 3 тисячі наркозлочинів. Викрито 6 каналів надходження наркотичних засобів на територію області, зокрема, й два міжнародних, знищено дві підпільні нарколабораторії, - повідомила журналістам начальник сектора моніторингу УБНОН Головного управління МВС у Полтавській області Наталія ПЛАКСА. - Викрито дві організовані злочинні групи наркоділків, члени яких у Полтаві і Кременчуці займалися виготовленням і збутом наркотичних засобів, зокрема героїну. З незаконного обороту вилучено більш як 330 кг наркотичних засобів».

За її словами, всі наркотичні та психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори зберігаються в ГУМВС області в спеціально обладнаній камері.