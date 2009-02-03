Ситуацію навколо Артеку має вивчити Генпрокуратура та Рахункова палата

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що в ситуації навколо «Артеку» мають розібратися Генеральна прокуратура та Рахункова палата.

Таку думку він висловив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

За його словами, в останній період господарської діяльності і протекторату з боку Державного управління справами при Президентові «Артек» перетворився «в закритий елітний заклад».

Він зауважив, що більшість путівок розпродавалися за фантастичними цінами посередниками за межами України.

Тому, вважає заступник голови ВР, крім затвердженої фінансової допомоги необхідно затвердити державну програму розвитку «Артека» та проконтролювати використання коштів.

Крім того, додав М.ТОМЕНКО, треба зробити все, щоб країна дізналася «імена винуватців, які намагалися нажитися на «Артеку».