Світові ціни на нафту підвищилися
00:55, 04 лютого 2009Суспільство
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До 40,78-44,08 доларів за барель
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 3 лютого на провідних нафтових біржах дещо підвищилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,08 (+0,26) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 40,78 (+0,70) дол./бар.
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