Світові ціни на нафту підвищилися

До 40,78-44,08 доларів за барель

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 3 лютого на провідних нафтових біржах дещо підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,08 (+0,26) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 40,78 (+0,70) дол./бар.

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