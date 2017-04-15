На Євробаченні в Києві буде найдовша за історію конкурсу червона доріжка

На Євробаченні-2017 в Києві буде найдовша за історію конкурсу червона доріжка – 265 метрів.

Про це повідомляють організатори на офіційній сторінці Євробачення в Україні у Facebook.

«В Києві буде найдовша за історію конкурсу червона доріжка – 265 м. Вага сцени 30 тонн, а трибун – 450 тонн. Ще 212 тонн підвішено до стелі», – йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що у Євробаченні-2017 візьме участь 42 країни. Цю кількість за всю історію конкурсу вдалося перевищити лише двічі – у 2008 та 2011 роках.

Київська сцена для дизайнера Флоріана Відера – вже 4-та сцена Євробачення після Дюссельдорфа, Баку та Відня.

Організатори повідомили, що на глядацьких трибунах 7 тисяч місць для глядачів, з них 50 місць – для людей з інвалідністю.

«На сьогодні продано близько 30 тисяч квитків, близько 19 тисяч заброньовано для делегацій країн-учасниць конкурсу і ще близько 21 тисячі квитків або наявні у продажу, або невдовзі з’являться», – додали організатори.