Чорновіл називає Безсмертного п`ятим колесом

Міністру закордонних справ Борису Тарасюку не уникнути відставки, заявив член Партії регіонів Тарас Чорновіл.

"Якщо "НУ" перейде в опозицію, то звільняти міністрів, які дійсно не вписуються в конфігурацію уряду, доведеться. Ми маємо певні зобов`язання зараз, але опозиційне становище "НУ" нас від них звільнить", - цитує слова Чорновіла прес-служба Партії регіонів.

"Відверто скажу: відставки вже не уникнути Борису Тарасюку - міністру закордонних справ. Звичайно, це квота президента, але право парламенту його затвердити на цій посаді, і його ж зняти", - додав депутат.

Нагадавши, що "право президента внести свою кандидатуру", Чорновіл висловив думку, що "президент так і зробить в разі переходу його партії в опозицію".

"Всі вже говорять про кандидатуру Олександра Чалого. Що стосується міністра юстиції Зварича, то будемо визначатись разом з Кабміном", - додав депутат.

Він зауважив, що "ні опозиція, ні партія не можуть відкликати своїх міністрів, їх може звільнити тільки Верховна Рада, тому ті всі заяви Безсмертного про те, що люди мусять йти у відставку або будуть виключені з партії, несерйозні".

"Припускаю, що Роман Безсмертний цілком міг самостійно, без попереднього узгодження з президентом, зробити заяву про перехід блоку в опозицію. Він ображений. У нього дитячі амбіції грають", - вважає Чорновіл.

"Він уявляє себе центральною постаттю світотворення. Йому дуже хотілося би десь бути кимось, а він виявився на посаді п`ятого колеса у возі. Такі речі він не любить. Згадайте, він був все-таки представником президента Кучми в парламенті. Був носієм інтриг, а зараз ці інтриги не працюють", - додав депутат.

За словами Чорновола, "уся ця історія з опозицією мені нагадує диванчик в кабінеті Кучми, коли там Безсмертний не міг розібратися: чи є ніжки в диванчика, чи їх там немає?".

Продовжуючи тему із переходом "Нашої України" в опозицію, депутат зазначив: "Наша Україна" хоче в опозицію, але їх ніхто як опозиційну силу не сприймає. Образ опозиції - за БЮТ".

"Наша Україна" усе рівно нестиме відповідальність за всі дії Ющенка. А Ющенко - відповідно за дії "Нашої України". І тягнутимуть один одного вниз обопільно. У Ющенка і так рейтинг похитнувся", - сказав Чорновіл.

"У мене таке відчуття: або вони хочуть остаточно поховати рейтинг президента, або в них якісь інші цілі", - додав він.

При цьому він відзначив, що "нашоукраїнці" заявили не тільки про перехід в опозицію".

"Вони ще сказали, що будуть "злою" опозицією. До речі, наші опоненти дуже люблять помічати граматичні помилки. Так от, в цій заяві вони самі допустились помилки, написавши, що йдуть в "жорстоку" опозицію. Я сподіваюсь, що це граматична помилка, а не справжня назва їх опозиційності. Такого терміну в політичній лексиці взагалі немає", - додав Чорновіл.

Українська правда