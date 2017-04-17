Відстороненого голову ДФС Насірова обрали президентом Федерації дзюдо України (фото)

Відстороненого від посади голову Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова обрали президентом Федерації дзюдо України.

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Про це повідомили в прес-службі Федерації.

«Сьогодні, 17 квітня, у столичному готелі «Національний» відбулася звітно-виборна конференція Федерації дзюдо України, в роботі якої взяли участь делегати з 23 регіонів нашої країни. Новим президентом ФДУ обраний Роман Насіров, його кандидатуру підтримали 22 делегати конференції», - написано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи НАБУ затримали Насірова та повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Насіров підозрюється в тому, що у період з травня 2015 року по березень 2016 року ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами, задіяних у так званій «газовій схемі Онищенка», що призвело до завдання державі збитків на загальну суму 2,019 млрд грн.

Слідчі дії відбувалися в рамках розслідування фактів розкрадання коштів під час видобутку та продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

16 березня у САП повідомили, що заставу в розмірі 100 млн грн за Насірова внесли його дружина та тесть, пізно ввечері 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.