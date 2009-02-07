На Луганщині хочуть одвічну загрозу шахтам пустити на мирні цілі

На Луганщині перспективним напрямком енергозбереження є використання шахтного метану, річний потенціал якого становить від 118 млн. куб. м до 800 млн. куб. метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час наради з питань енергозбереження в Луганській області заявив начальник Головного управління розвитку промисловості й інфраструктури облдержадміністрації Валерій БЕЗЛЕПКІН.

За його словами, залишкові балансові запаси природного газу на експлуатованих родовищах Луганської області становлять 10,7 млрд. куб. м. Також, за даними комплексних досліджень, загальні оцінені ресурси природного газу в області становлять близько 90 млрд. куб. м. “Забезпеченість діючих шахт області балансовими запасами вугілля становлять 2,4 млрд. тонн, яких вистачить на 50-60 років", - підкреслив начальник Головного управління розвитку промисловості й інфраструктури .

За словами В.БЕЗЛЕПКІНА, сьогодні облдержадміністрація відпрацьовує з місцевими керівниками можливість переходу промислових підприємств і об`єктів ЖКГ на альтернативні види джерел енергії. Після підготовки проектів і підрахунку їхньої вартості, пропозиції Луганської області будуть направлені на розгляд у Кабінет міністрів України.