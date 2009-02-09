Газпром розсекретив вартість проекту «Південний потік»

Відкрите акціонерне товариство «Газпром» оцінює будівництво газопроводу «Південний потік» у 19-24 млрд. євро.

Про це сказано в сьогоднішньому числі російської газети «Коммерсант».

«На фоні різкого падіння експортної виручки «Газпром» планує запустити найдорожчий у своїй історії проект. На зустрічі з інвесторами у п`ятницю Олександр МЕДВЕДЄВ уперше розкрив загальний кошторис газопроводу «Південний потік», який по дну Чорного моря 2015 року має з`єднати Росію з Південною Європою. Досі вартість проекту тримали в таємниці. У презентації пана О.МЕДВЕДЄВА будівництво «Південного потоку» оцінюється в 19-24 млрд. євро», - повідомляє видання.

Наголошується, що з цієї суми не менш як 4 млрд. євро припаде на підводну частину газопроводу, яку побудує СП "Газпрому" та ENI (50 на 50). Ще 15-20 млрд. євро доведеться витратити на наземну частину — від Болгарії до Австрії (1,3 тис. км) і адріатичного узбережжя Греції (990 км).

У підсумку вартість і довжина газопроводу залежатиме від обраного маршруту.

«Найкоротший з них проходить шельфом Росії, України, Румунії та Болгарії. Другий обходить Румунію стороною. Решта два передбачають прокладання труби шельфом Росії, Туреччини та Болгарії — на випадок конфлікту з Україною», - зазначає видання.

Повідомляється, що міжурядові угоди про будівництво газопроводу вже укладено з Болгарією, Сербією, Угорщиною та Грецією. Залишилося погодити документи зі Словенією та Австрією.

Раніше "Газпром" оцінював проектну потужність трубопроводу в 31 млрд. куб. м газу на рік, проте минулого тижня О.МЕДВЕДЄВ сказав, що «Південний потік» може постачати до 47 млрд. куб. м.

Як сказано у презентації О.МЕДВЕДЄВА, у разі завершення «Південного потоку» і «Північного потоку» сумарна потужність експортних газопроводів з урахуванням української газотранспортної системи до 2015 року становитиме 304 млрд. куб. м газу на рік. Водночас експорт російського газу в Європу не перевищить 220 млрд. куб. м газу на рік.

Разом з тим, директор компанії «East European Gas Analysis» Михайло КОРЧЕМКІН вважає, що будівництво «Південного потоку» в умовах світової кризи та зниження доходів обійдеться "Газпрому" дуже дорого.

"Через девальвацію рубля боргове навантаження "Газпрому" стало дуже високим для нових позик. У четвертому кварталі цього року "Газпром" може стати збитковим, а в разі скорочення податкового навантаження на монополію може залишитися невиконаним державний бюджет. Жодна компанія світу не будує "запасні" або "політичні" газопроводи, особливо, якщо їхня вартість становить 25 млрд. євро", - сказав М.КОРЧЕМКІН.

Водночас, за інформацією видання, "Газпром" вперше оприлюднив прогноз зниження своєї експортної виручки через падіння цін на нафту цього року - на 18,8-25,6 млрд. дол.

"Газпром" також допускає зниження видобування цього року з 550 млрд. до 510 млрд. куб. м через скорочення споживання газу Україною та країнами ЄС у січні.