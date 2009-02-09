«Фаїна» прибуде у порт Момбаса 11 лютого

Суховантажне судно "Фаїна" прибуде у кенійський порт Момбаса 11 лютого.

Про це УНІАН повідомив головний редактор інтернет-видання "Морський бюлетень - Совфрахт" Михайло ВОЙТЕНКО, посилаючись в.о. капітана корабля Віктора НИКОЛЬСЬКОГО.

«Швидкість збільшилася до 7,5-8 вузлів, що дає підстави передбачати більш ранній, ніж розраховувалося попередньо, прихід у Момбас – 11 лютого до настання темного часу доби. Стан здоров`я екіпажу задовільний, морально – бадьорий», - сказав Н.ВОЙТЕНКО

Він зазначив, що продовольство і воду передають з борту двох американських кораблів, які супроводжують «Фаїну», – есмінця і буксира.

Н.ВОЙТЕНКО наголосив, що з борту судна ще раз підтвердили, що чутки про нібито утримання із зарплати моряків грошей за телефонні розмови з родичами – брехня.

«З борту судна тільки-но пішов на адресу судновласника телекс, в якому екіпаж категорично заперечує, що він давав будь-кому будь-які доручення щодо представлення їх інтересів у судах або профспілках – річ у тім, що дехто в Україні вже поспішив повідомити, що моряки доручили їм «захищати їхні інтереси» у міжнародній профспілці ITF і Лондонському суді», - сказав Н.ВОЙТЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, судно «Фаїна» було захоплене піратами 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. У складі екіпажу судна – 17 громадян України. На борту «Фаїни» знаходяться 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії.

4 лютого пірати Сомалі одержали 3,2 млн. дол. викупу за український суховантаж і залишили судно.

Після цього “Фаїна” почала рух своїм ходом до порту Момбаса (Кенія) під охороною американського корабля.

Члени екіпажу судна після прибуття до Кенії хочуть вилетіти звідти літаком до Києва.