Ігор Франчук звинувачує Бойка у спробі підсадити Україну ”на голку”

Колишній голова правління ДАО “Чорноморнафтогаз” Ігор ФРАНЧУК стверджує, що його відставка вигідна особисто керівникові Міністерства палива і енергетики України Юрію БОЙКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ФРАНЧУК заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Як нагадав І.ФРАНЧУК, НАК "Нафтогаз України" трьома своїми наказами від 29 серпня, 12 і 14 вересня поклав обов`язки голови правління ДАО на Анатолія ПРИСЯЖНЮКА (який до цього обіймав посаду віце-прем`єра АРК), хоча, як стверджує І.ФРАНЧУК, відповідно до статуту підприємства рішення про переобрання голови правління може приймати лише один орган - загальні збори акціонерів.

"Такі загальні збори були призначені на 31 жовтня. 31 жовтня має відбутися або не відбутися легітимна передача керівництва компанії ДАО "Чорноморнафтогаз", - заявив І.ФРАНЧУК. Проте після ухвалення НАК “Нафтогаз України» рішення не поновлювати контракт з І.ФРАНЧУКОМ, що завершувався 29 серпня, він був “вимушений за місцем проживання – до Голосіївського суду Києва подати позов про визнання наказів ("Нафтогазу" - УНІАН) недійсними".

За його словами, 6 жовтня суд виніс постанову про припинення дії наказів НАК "Нафтогаз України" до розгляду питання по суті справи. Відповідач - НАК "Нафтогаз України" може оспорити це рішення в 5-денний термін.

Як розповів І.ФРАНЧУК, сьогодні він прийшов до "Чорноморнафтогазу" на роботу з рішенням суду, проте зустрів відсіч з боку А.ПРИСЯЖНЮКА і служби охорони компанії. "Слава Богу, обійшлося без серйозного кровопролиття і синців”, - сказав І.ФРАНЧУК.

Він зазначив, що на сьогоднішній день існує юридичний прецедент - коли одна юридична особа (НАК "Нафтогаз України" - УНІАН) змінює своїми наказами керівництво в іншій юридичній особі (ДАО "Чорноморнафтогаз" - УНІАН) без проведення легітимних зборів керівництва компанії.

Як сказав І.ФРАНЧУК, перестановки в керівництві компанії вигідні особисто Ю.БОЙКУ, який, як стверджує І.ФРАНЧУК, хоче тримати Україну "на газовій голці" "РосУкрЕнерго" і тих структур, які працюють з нею.

"Моя відставка вигідна нинішньому міністру палива і енергетики України - БОЙКУ Юрію Анатолійовичу, - заявив І.ФРАНЧУК. - Ми бачили, що для нього (коли Ю.БОЙКО працював у НАК "Нафтогаз України" - УНІАН) вигідніше було вкладати гроші до Лівії, в інші країни, ніж вкладати в Чорноморський шельф".

І.ФРАНЧУК заявив, що "розмови від імені міністра палива і енергетики України про те, що ми почнемо активно розвивати шельф, - це всього лише розмови". "Я думаю, що основне завдання - не дати Україні бути енергетично незалежною і безпечною, робити так, щоб ми вічно сиділи на газовій голці "РосУкрЕнерго", - сказав І.ФРАНЧУК.

У свою чергу А.ПРИСЯЖНЮК, якого НАК "Нафтогаз" призначив виконуючим обов`язки голови правління ДАО "Чорноморнафтогаз", сказав, що обіймає свою посаду цілком легітимно, оскільки НАК "Нафтогаз України" має право ухвалювати рішення про зміну керівництва. За його словами, 29 серпня закінчився термін контракту між наглядовою радою ДАО "Чорноморнафтогаз" і І.ФРАНЧУКОМ, тому і відбулася зміна керівництва компанії.

А.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що сьогодні було проведено позачергові збори акціонерів, які ввели його до складу правління ДАО "Чорноморнафтогаз" і поклали на нього обов`язки голови правління ДАО до зборів 31 жовтня. "Я як виконуваа обов`язки, так і виконуватиму обов`язки, - сказав А.ПРИСЯЖНЮК. - Я - законослухняний громадянин". Разом з тим, він сказав, що І.ФРАНЧУК може оспорити сьогоднішні рішення в суді.

На це І.ФРАНЧУК заявив, що саме це він і має намір зробити.

Довідка УНІАН. ДАО "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. ДАО експлуатує 8 родовищ: 5 на морському (неглибоководному) шельфі Чорного і Азовського морів і 3 - на суші.

100% акцій "Чорноморнафтогазу" перебувають в управлінні НАК "Нафтогаз України".

У 2005 році "Чорноморнафтогаз" збільшив видобуток природного газу на 10,3%, порівняно з 2004 роком, до 1 млрд. 253,9 млн. кубометрів, а також збільшив видобуток нафти і газового конденсату на 11,8%, або на 10,8 тис. тонн – до 84,1 тис. тонн, зокрема нафти – на 4%, до 10,5 тис. тонн.