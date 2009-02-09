У Кременчуці вбили призера Кубка світу з дзюдо

У Кременчуці Полтавської області убитий призер Кубка світу, призер спартакіади України з дзюдо Михайло ТАГІРОВ.

Про це УНІАН повідомили в міському управлінні міліції.

За їх даними, М.ТАГІРОВА було знайдено сьогодні вночі поблизу хутора Пеліпенки, біля Кременчука.

«В той момент 30-річний спортсмен ще дихав, проте врятувати його життя лікарям не вдалося. За попередніми даними, спортсмен вчора відпочивав в одному з розважальних закладів міста, де сталася сутичка з відвідувачами. Де він був після того, як залишив заклад, і до того, як його знайшов житель хутора, поки що невідомо. Саме у цей проміжок часу він одержав травми», - розповіли в міліції.

У М.ТАГІРОВА - ножове поранення, крововилив та інші травми.

У міліції заявили, що за даним фактом працює слідча група, створена з працівників міського і районного управління внутрішніх справ.

За словами тренера спортсмена Василя ВОЛОШИНА, М.ТАГІРОВ останній раз виступав у листопаді на чемпіонаті країни з дзюдо.

Похорон спортсмена відбудеться в середу в Кременчуці.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня в Яворові Львівської області у власному будинку ножовим ударом в серце було убито 53-річного майстра спорту, триразового чемпіона світу з метання молоту Юрія Заболотного.

Як повідомив начальник Відділу зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Львівській області Денис ХАРЧУК, вбивцю затримали вже увечері 18 січня.

«За підозрою у скоєнні вбивства затримано 58-річного рецидивіста (кримінальне псевдо «Шургалет»), жителя міста Яворова, який має за плечима 20 років «відсидки» за розбої й грабежі і який нещодавно вийшов з місць позбавлення волі. За однією з версій, колишній зек вимагав у Юрія Заболотного гроші на придбання наркотиків, а діставши відмову, встромив жертві ніж у серце. Смерть наступила практично миттєво. За даним фактом порушено кримінальну справу. Ведеться слідство», - повідомив Д.ХАРЧУК.

У свою чергу, компетентне джерело у правоохоронних органах повідомило, що вбивство Ю.Заболотного могло бути здійснене на грунті неприязних стосунків між жертвою і вбивцею, які базувалися на кримінальному минулому обох чоловіків.

«Юрій Заболотний, який також був відомий в певних кримінальних колах регіону під псевдонімом «Помідор», міг стати жертвою кримінальних "розбірок". Після відходу від великого спорту, він почав свою кримінальну кар`єру у складі відомого на території Західної України злочинного угруповання «Артура», - повідомило джерело. - Екс-чемпіон світу «кришував наперсточників і кідал” у Львові й кількох райцентрах області".