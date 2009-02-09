Український учений звинувачує спецслужби США у провокації проти сина

Науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру ЮНЕСКО інформаційних технологій і систем Анатолій ШЕВЕЛЬОВ заявляє, що спеціальні служби США, щоб отримати його наукові розробки, сфабрикували кримінальну справу проти його сина Єгора за звинуваченням у крадіжці і продажі кредитних карток за допомогою комп`ютерного обладнання.

Про це А.ШЕВЕЛЬОВ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Була сфабрикована провокація проти мого сина Єгора ШЕВЕЛЬОВА, якого арештували в Греції 10 травня 2007 року, висунувши звинувачення у продажу крадених кредитних карток», - сказав А.ШЕВЕЛЬОВ.

За його словами, після арешту сина в Греції на підставі українсько-американського договору про взаємну правову допомогу в кримінальних справах у його квартирі в Києві було проведено обшук. Обшук відбувався за участю працівників Служби безпеки України та в присутності працівника Посольства США в Україні й агента спеціальних служб США. «Було вилучено мої наукові праці, мої наукові досягнення і мої роботи. І на сьогодні всі матеріали – електронні, комп`ютерні, флешки та диски перебувають у державних установах у США», - повідомив він.

За словами А.ШЕВЕЛЬОВА, необхідність обшуку в його квартирі мотивувалася можливою його причетністю до протиправних дій сина.

Науковий співробітник зазначив, що під час своєї роботи в системі Академії наук України (у 1984-1986 роках) він був у складі групи програмістів, яка розробляла програми для багатоканальних вимірювальних приладів, які потім було встановлено на Чорнобильській АЕС.

Учений повідомив, що з 1993 року він працював також над створенням бази даних, в якій містилися історії хвороб 100 тис. людей і 800 тис. досліджень про вплив чорнобильської аварії на здоров`я людини.

А.ШЕВЕЛЬОВ також зазначив, що в 1996-1997 роках був у США за програмою «Космічні станції та телемедицина», і в рамках цієї роботи отримував пропозиції від офіційних представників Держдепартаменту США продовжити свою роботу в Америці, очолити цікаві проекти цивільного і військового призначень.

У прес-релізі, поширеному під час прес-конференції, також стверджується, що 2005 і 2007 роках до А.ШЕВЕЛЬОВА зверталися працівники спецслужб США з пропозицією віддати за плату наукові розробки і практичні досягнення. «Зокрема, їх цікавила інформація у сфері розроблення та виготовлення приладів психофізичної дії, орієнтованих на дію і на конкретну людину, і на групу людей з метою управління або маніпулювання психофізичною поведінкою чи станом. А.ШЕВЕЛЬОВУ пропонували передати у США наукові досягнення і переїхати туди жити разом з сім`єю. На відмову А.ШЕВЕЛЬОВА співпрацювати йому відповіли, що «якщо американці чогось хочуть, то свого домагаються», і висловили впевненість, що А.ШЕВЕЛЬОВ працюватиме в США», - наголошується в прес-релізі.

«Таким чином, спецслужби США домоглися своєї мети руками українських правоохоронців - СБУ, Інтерполу та Генпрокуратури, при цьому неправомірно використовували міждержавну угоду про правову взаємодопомогу", - своєю чергою сказав правозахисник Едуард БАГІРОВ.

Він зазначив, що у вересні минулого року грецький суд розглядав 65 звинувачень, висунутих американцями проти сина А.ШЕВЕЛЬОВА, з яких 60 скасували. "Це про щось уже говорить? Зараз розглядаються останні п`ять звинувачень», - зазначив правозахисник.

За його словами, зараз Служба безпеки України, Генеральна прокуратура та РНБО перевіряють інформації, яку надав А.ШЕВЕЛЬОВ.

«Я вважаю, що ті претензії (проти сина), які висуває американська сторона, повинні розглядатися на території України, а не США. І я домагаюся, щоб перемогло правосуддя», - наголосив А.ШЕВЕЛЬОВ.