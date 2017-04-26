У жителів окупованого Криму вилучать 171 земельну ділянку під будівництво траси "Таврида"

У Криму у місцевих жителів вилучать 171 земельну ділянку, всі вони розташовані на території, де планується будівництво траси «Таврида».

Про це Крим.Реалії повідомила голова підконтрольного Кремлю міністерства майнових і земельних відносин півострова Ганна Анюхіна під час засідання кримського уряду.

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За даними відомства, для будівництва автомобільної дороги «Таврида» кримський уряд узгодив вилучення 107 земельних ділянок, які розташовані на території Скалистівського, Почтовського, Ароматнівського, Залізничненського сіл, а також сіл Приятне Свідання, Глибокий Яр і в Бахчисараї. Також із цією метою будуть вилучені 5 земельних ділянок, розташованих на території Феодосії. Крім цього, узгоджено вилучення 51 земельної ділянки, що розташовані на території Ленінського району.

«Власники земель, вказані в переліку земельних ділянок, які підлягають вилученню, повною мірою отримають компенсацію шляхом їх викупу або надання рівнозначної земельної ділянки з урахуванням ринкової вартості майна, що вилучається», – стверджує Анюхіна.

Раніше в підконтрольному відомстві Росії заявляли, що терміни вилучення земельних ділянок для будівництва автомобільної дороги «Таврида» будуть скорочені до 2-3 місяців з метою якнайшвидшого транспортного сполучення.

Спочатку орієнтовна вартість траси «Таврида» становила 43 млрд рублів. Потім проект подорожчав спочатку до 85 млрд, а пізніше – до 139 млрд рублів. Здати в експлуатацію трасу «Таврида» планували в 2018 році, проте начальник підконтрольної Росії служби автомобільних доріг Криму Олександр Мохна повідомив про перенесення термінів будівництва на два роки.

Російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв раніше заявив, що кошти на будівництво автостради «Таврида» уряд Росії знайшов «важко».