У Києві тарифи на житлово-комунальні послуги збільшаться втричі

Тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для населення буде збільшено в 3 рази.

Відповідний проект розпорядження оприлюднено сьогодні в газеті “Хрещатик”.

В документі пропонується погодити для населення, бюджетних організацій та інших споживачів: тариф на централізоване опалення при наявності будинкових засобів обліку теплової енергії, яка використовується на опалення в розмірі 165,6 грн. за місяць з ПДВ за 1 Гкал; централізоване опалення – 2,03 грн. за 1 кв. м. опалювальної площі (зараз 0,80 грн. за 1 кв.м опалювальної житлової площі – УНІАН); тариф на гарячу воду при наявності квартирного або будинкового засобу обліку гарячої води – 10,72 грн. за 1 куб м (3,42 грн. за 1 куб.метр – УНІАН); на гарячу воду – 37,52 грн. на 1 особу (12,00 грн. на 1 особу – УНІАН). Водночас тариф на гарячу воду в гуртожитках становитиме 12,86 грн. на 1 особу (4,10 грн. на 1 особу – УНІАН). Гаряча вода для бюджетних споживачів при наявності в приміщенні засобів обліку гарячої води коштуватиме 10,72 грн. за 1 куб м. Тариф на гарячу воду для інших споживачів при наявності в приміщенні засобів обліку становитиме 12,42 грн. за 1 куб м.

Як зазначається в проекті розпорядження, перерахунки для населення за надані послуги теплопостачальні підприємства, виробники комунальних послуг з централізованого водопостачання мають проводити після закінчення опалювального сезону протягом наступного місяця, де враховуватимуть в т.ч. всі відхилення реальних температур теплоносія від прийнятих при розрахунках нормативів.

В документі також дається доручення головним управлінням житлового господарства, палива та енергетики, з питань цінової політики до 1 листопада ц.р. вивчити та внести пропозиції КМДА про запровадження розрахунків населення за послуги з опалення лише в опалювальний період або за двохставковим тарифом. Крім того, головному інформаційно-обчислювальному центру КМДА доручено здійснювати розщеплення платежів населення за опалення в розмірі 3%, за гарячу воду – 2,5% та проводити перерахунки у Фонд для фінансування впровадження будинкових приладів обліку витрачання та споживання теплової енергії.

Згідно з проектом документа передбачається, що у випадку обладнання будинку лічильниками гарячої води, які не належать її виробнику та у випадку їх відсутності застосовуватиметься знижка до тарифу за 1 куб м гарячої води: в розмірі 0,12 грн при наявності циркуляційної системи та 0,06 грн. – при її відсутності.

В документі також зазначається, що головний інформаційно-обчислювальний центр КМДА, житлові організації, відділи субсидій відповідно до нових тарифів повинні внести зміни в розрахункові рахунки на сплату за комунальні послуги та провести нарахування відповідно до пільг, провести перерахунки призначених субсидій.

Тарифи на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води підлягають перегляду в разі зміни тарифів на теплову енергію.

Як повідомляв УНІАН, КМДА планує з 1 грудня зарповадити нові тарифи на комунальні послуги. У минулу п’ятницю в розмові з журналістами перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО під час засідання розширеної колегії адміністрації сказав, що поки не може точно сказати у скільки разів відбудеться підвищення тарифів за надані посуги – в 3,4 або 2 рази, оскільки це залежить від рішення Кабінету міністрів, де відпрацьовувалась ціна на газ. За його інформацією, при КМДА створено комісію, яка займається перевіркою господарської діяльності «Київводоканалу» та «Київенерго» з тим, щоб побачити, наскільки ще можна за рахунок внутрішніх резервів цих підприємств знизити тарифи, тобто за рахунок відрахувань на амортизацію та здійснення ремонтних робіт на цих підприємствах.

З 1 липня поточного року вартість природного газу, який купує АК "Київенерго" для виробництва теплової енергії, зросла з 210 грн. до 686 грн. за тисячу кубометрів.